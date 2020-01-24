胡志偉、朱凱廸、梁國雄、陳皓桓等8人涉非法集結被捕　下周四提堂【短片】 (15:18)

【15:13】警方表示，8名被捕男子中，其中3人各被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪、一項「舉行或組織未經批准集結」罪及一項「明知而參與未經批准集結」罪；另3人各被控一項「舉行或組織未經批准集結」罪及一項「明知而參與未經批准集結」罪；其餘2人各被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪。案件將於下周四（17日）下午在西九龍裁判法院提堂。

【08:38】胡志偉在facebook稱警察以涉嫌煽惑他人參與今年7月1日非法集結，以及參與7月1日非法集結拘捕他。朱凱廸稱被警察上門拘捕及搜屋，涉及兩項與七一相關的罪名，包括舉行或組織未經批准的集結，以及明知而參與未經批准的集結，將被帶至八鄉警署及元朗警署。陳皓桓亦上載了警員登門的片段。

警方表示，留意到有人於今年6月30日於終審法院外煽惑他人參與他們計劃於翌日在港島區舉行的未經批准集結，及後於今年7月1日，部分上述的人連同其他與案相關者，於灣仔一帶組織及帶領遊行隊伍進行未經批准集結，案件交由港島總區重案組跟進。

警方稱，經深入調查及諮詢律政司法律意見後，港島總區刑事部今日採取行動，於全港多區拘捕8名本地男子，年齡介乎24歲至64歲，被捕者涉嫌違反香港法例第245章《公安條例》有關「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」罪名，現正被扣留調查。