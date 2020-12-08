港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:05)

本港周一（12月7日）新增78宗新型冠狀病毒確診個案，當中71宗為本地感染。本文整理近7天（12月1日至12月7日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:36報道：葵盛西邨第8座另一層多一人染疫 港今增78宗確診29源頭不明

○油尖旺區

洗衣街121號 利苑酒家

胡社生行　御滿屋日本料理

○九龍城區

海濱南岸 & Green Café

龍崗道3號　好彩茶餐廳

○觀塘區

啟田商場

泓富廣場

麗港城商場

源成中心　鴻星中菜

○黃大仙區

龍池徑60號 新志興至尊燒鵝大王

彩虹道 羽毛球中心

五旬節聖潔會永光書院

○中西區

遠東金融中心 元氣壽司

○灣仔區

利園　園中鴨子

○葵青區

葵芳閣　龍寶酒家

○荃灣區

昌安大廈 7号麵檔

楊屋道市政大廈

荃新天地1期

○元朗區

光明學校

天晴商場

○沙田區

新城市廣場3期

頌安商場

○南區

鴨脷洲大街106號　翡翠一品

○東區

香港中國婦女會中學

海關總部大樓

○西貢區

都會駅　豪宴海鮮酒家

○離島區

香港國際機場機場世貿中心

資料來源：衛生防護中心（截至12月7日）

新冠肺炎 確診個案：

衛生署灣仔牙科行政辦公室清潔員初步確診　曾密切接觸確診者

一田百貨沙田店增至10員工初步確診　涉多個專櫃部門 

新冠肺炎 防疫抗疫：

機場周二起提供病毒檢測予離港旅客【附服務時間及地點】

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