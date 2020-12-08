新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:05)

本港周一（12月7日）新增78宗新型冠狀病毒確診個案，當中71宗為本地感染。本文整理近7天（12月1日至12月7日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:36報道：葵盛西邨第8座另一層多一人染疫 港今增78宗確診29源頭不明
○油尖旺區
洗衣街121號 利苑酒家
胡社生行 御滿屋日本料理
○九龍城區
海濱南岸 & Green Café
龍崗道3號 好彩茶餐廳
○觀塘區
啟田商場
泓富廣場
麗港城商場
源成中心 鴻星中菜
○黃大仙區
龍池徑60號 新志興至尊燒鵝大王
彩虹道 羽毛球中心
五旬節聖潔會永光書院
○中西區
遠東金融中心 元氣壽司
○灣仔區
利園 園中鴨子
○葵青區
葵芳閣 龍寶酒家
○荃灣區
昌安大廈 7号麵檔
楊屋道市政大廈
荃新天地1期
○元朗區
光明學校
天晴商場
○沙田區
新城市廣場3期
頌安商場
○南區
鴨脷洲大街106號 翡翠一品
○東區
香港中國婦女會中學
海關總部大樓
○西貢區
都會駅 豪宴海鮮酒家
○離島區
香港國際機場機場世貿中心
資料來源：衛生防護中心（截至12月7日）
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新冠肺炎 防疫抗疫：
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