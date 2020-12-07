父涉謀殺3月大女兒　否認以殺女懲罰妻子 (22:35)

一名3個月大女嬰兩年前被獨留元朗新田一間村屋，其後遭內地回港的母親發現被枕頭和棉被焗死，女嬰父親早前否認謀殺罪。被告今（7日）在高等法院受審繼續自辯時堅稱，沒有用棉被或枕頭焗女兒的頭，反之他因為妻子當日「粒聲唔出走咗去」，連女兒到醫院覆診也不顧，故憤而離家想「嚇吓」妻子，否認殺害妻子最疼愛的女兒以懲罰妻子。
被告張應輝（42歲）否認於2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。被告接受控方盤問時承認，他與第三任妻子盧殷童（22歲）的年齡相差20年，案發時盧殷童有輕微產後抑鬱症及對照顧女兒感到有壓力。
被告續說，2018年8月21日他早上7時醒來，發現妻子「粒聲唔出走咗」，不斷傳信息和致電，她也沒有回覆，而當日正是女兒需到醫院覆診的日子，以往夫婦倆都一同帶女兒前往覆診。
被告表示，他回想妻子曾稱要找人照顧女兒，認為她有心離家出走，連女兒覆診都「依賴我」，認為她「愈來愈放肆」，他由擔心變得「好嬲」，所以「無諗咁多」提取8000元後便返內地，獨留女兒在家，並預期妻子會於翌日中午時間回來。他強調自己無心殺害女兒，但對於女兒因他嚴重疏忽致死，他表示願意承認誤殺罪。
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