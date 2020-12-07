補習教師涉摑穿11歲男童耳膜　控兩襲擊兒童罪保釋明年4月再訊 (21:38)

49歲補習教師分別涉於2018年至去年期間兩度襲擊一名當時只有10至11歲的男生，他早前被控兩項故意對所看管兒童襲擊罪，案件今（7日）在九龍城裁判法院再提訊，補習教師承認其中一項控罪，否認另一項控罪，案件排期至明年4月1日審訊，其間被告續准保釋。控方案情指出，事主被打後證實右耳耳膜穿破。
被告李航（49歲）報稱教師，兩項控罪指稱被告分別於2018年9月3日至2019年10月29日某一天，以及2019年10月30日，在油麻地上海街興華中心一間補習中心襲擊一名當時10至11歲的男童，導致男童受到不必要的苦楚或健康損害。
被告承認一項於去年10月30日故意對所看管兒童襲擊罪，控方案情指出，案發時11歲的男童上完補習班後向母親表示耳鳴，母親透過WhatsApp向被告查問，被告當時承認曾掌摑男童。男童其後到私家診所和廣華醫院治理，證實右耳耳膜穿破，目前已完全康復。
被告在警誡下表示，當日因男童在補習時不斷說話，遭5至6名學生投訴，被告警告無效後掌摑男童以作懲罰。他表示，當時打了男童右邊面一下，但男童避開，令被告打到其右邊面近耳朵的位置。
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