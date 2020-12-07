補習教師涉摑穿11歲男童耳膜　控兩襲擊兒童罪保釋明年4月再訊 (21:38)

被告李航（49歲）報稱教師，兩項控罪指稱被告分別於2018年9月3日至2019年10月29日某一天，以及2019年10月30日，在油麻地上海街興華中心一間補習中心襲擊一名當時10至11歲的男童，導致男童受到不必要的苦楚或健康損害。

被告承認一項於去年10月30日故意對所看管兒童襲擊罪，控方案情指出，案發時11歲的男童上完補習班後向母親表示耳鳴，母親透過WhatsApp向被告查問，被告當時承認曾掌摑男童。男童其後到私家診所和廣華醫院治理，證實右耳耳膜穿破，目前已完全康復。

被告在警誡下表示，當日因男童在補習時不斷說話，遭5至6名學生投訴，被告警告無效後掌摑男童以作懲罰。他表示，當時打了男童右邊面一下，但男童避開，令被告打到其右邊面近耳朵的位置。

其他報道：「曙光行動」女大專生涉阻警拉人 辯方質疑警認錯人

其他報道：周庭入獄第4日：希望保釋到出嚟同大家講句多謝

其他報道：許智峯反駁李桂華「洗黑錢」說法 批凍結戶口是警方「政治報復」