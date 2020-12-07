新冠肺炎｜機場周二起提供病毒檢測予離港旅客【附服務時間及地點】 (21:00)

香港國際機場明日（8日）起在非禁區範圍設兩個地點，為離港旅客提供新型冠狀病毒檢測服務，以方便需取得新冠病毒檢測結果以外遊的旅客，有關樣本將由香港特區政府認可進行新冠病毒核酸檢測的本地醫療檢測機構檢測。
機管局稱，Prenetics明日起營運其中一個新冠病毒檢測服務地點，旅客如欲接受Prenetics的檢測，需在登機前最少4小時抵達機場，以預留足夠時間完成檢測並於同日收取檢測結果。由12月21日起，萊佛士醫療集團亦會於機場醫療中心為旅客提供檢測服務，如在中午前收集樣本，旅客可於24小時內收到檢測結果。
機管局建議旅客提早預約檢測，以下為檢測服務詳情：
Prenetics
服務時間：上午9時30分至下午6時（會因應運作需求調整）
服務地點：一號客運大樓第五層A03櫃檯（接機大堂A對面）
電話：+852 3008 1006
萊佛士醫療集團
服務時間：上午7時至晚上11時59分
服務地點：一號客運大樓第六層6T104機場醫療中心（可於第七層離港層A行段附近乘升降機前往）
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