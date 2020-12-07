新冠肺炎｜機場周二起提供病毒檢測予離港旅客【附服務時間及地點】 (21:00)

機管局稱，Prenetics明日起營運其中一個新冠病毒檢測服務地點，旅客如欲接受Prenetics的檢測，需在登機前最少4小時抵達機場，以預留足夠時間完成檢測並於同日收取檢測結果。由12月21日起，萊佛士醫療集團亦會於機場醫療中心為旅客提供檢測服務，如在中午前收集樣本，旅客可於24小時內收到檢測結果。

機管局建議旅客提早預約檢測，以下為檢測服務詳情：

Prenetics

服務時間：上午9時30分至下午6時（會因應運作需求調整）

服務地點：一號客運大樓第五層A03櫃檯（接機大堂A對面）

電話：+852 3008 1006

萊佛士醫療集團

服務時間：上午7時至晚上11時59分

服務地點：一號客運大樓第六層6T104機場醫療中心（可於第七層離港層A行段附近乘升降機前往）

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