「曙光行動」女大專生涉阻警拉人　辯方質疑警認錯人 (20:45)

去年11月14日有市民發起「曙光行動」，當晚在將軍澳有警員在制服一名女子時，20歲女大專生涉欲拉扯該女子手臂約5至6秒，令警員制服失敗。女大專生否認一項阻差辦公罪，今（7日）在觀塘裁判法院受審，被裁定表證成立。辯方庭上播出片段，稱涉案過程只約3至4秒，質疑警員供稱被告阻礙的時間不合理，警員作供稱5至6秒只是他的「現場感覺」，並指出片段模糊，或未能看清整個事發過程。
被告為大專生劉詩敏（20歲），被控於去年11月14日在將軍澳港鐵站A出口外，故意阻撓在正當執行職務的警員張德俊。
警員張德俊供稱，當晚約10時接報到將軍澳港鐵站一帶掃蕩。他與3名同袍乘警車到場後，因警車受地上磚頭及雜物阻礙而下車，他望向港鐵站時，看到一名金髮女子與其他黑衣人逃跑，他隨即追截。
張德俊承認追截期間，金髮女曾消失在視線內約5秒。張德俊再望到她時，便上前用警棍打了她的右大腿一下，令她失平衡向前傾。張德俊本打算順勢將金髮女制服在地，但被告突然在前方出現，雙手扯着她的右手臂約5至6秒欲拉走她，令張德俊制服失敗。警員楊晉熙不久後趕到制服被告後，張德俊才成功制服金髮女。張表示，被告的出現令他浪費更多時間才能制服金髮女。
辯方盤問時，質疑張德俊調亂被告與金髮女的身分，並表示當日被告並非突然出現，而是與金髮女手拖手逃跑。張德俊承認從無詢問被告及金髮女的身分，但強調自己曾簡單查問金髮女子，亦認得兩人外表，故否認有調亂。
案件12月16日續訊。
其他報道：中信前經理涉串謀中介公司職員轉介客戶匯款 非法獲佣逾100萬港元