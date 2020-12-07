「曙光行動」女大專生涉阻警拉人　辯方質疑警認錯人 (20:45)

被告為大專生劉詩敏（20歲），被控於去年11月14日在將軍澳港鐵站A出口外，故意阻撓在正當執行職務的警員張德俊。

警員張德俊供稱，當晚約10時接報到將軍澳港鐵站一帶掃蕩。他與3名同袍乘警車到場後，因警車受地上磚頭及雜物阻礙而下車，他望向港鐵站時，看到一名金髮女子與其他黑衣人逃跑，他隨即追截。

張德俊承認追截期間，金髮女曾消失在視線內約5秒。張德俊再望到她時，便上前用警棍打了她的右大腿一下，令她失平衡向前傾。張德俊本打算順勢將金髮女制服在地，但被告突然在前方出現，雙手扯着她的右手臂約5至6秒欲拉走她，令張德俊制服失敗。警員楊晉熙不久後趕到制服被告後，張德俊才成功制服金髮女。張表示，被告的出現令他浪費更多時間才能制服金髮女。

辯方盤問時，質疑張德俊調亂被告與金髮女的身分，並表示當日被告並非突然出現，而是與金髮女手拖手逃跑。張德俊承認從無詢問被告及金髮女的身分，但強調自己曾簡單查問金髮女子，亦認得兩人外表，故否認有調亂。

案件12月16日續訊。

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