7麵包商產品一年減鈉3%　食安中心減鈉計劃擴至非預先包裝麵包　16生產商參與 (20:30)

食安中心科學主任何國偉表示，去年參與的7間大規模麵包生產商，50多個商品中，在減鈉計劃前有4至5個產品鈉含量超標，即超出每100克白方包及麥方包分別有490毫克鈉及470毫克鈉上限。

何國偉說，現時所有產品鈉含量均低於上限，並平均下降3%，即降至約400至410毫克，更有一間生產商的麵包只有120毫克鈉。他指出，食安中心減鈉目標為平均380毫克鈉，現時有3至4間生產商達標，成果不錯，望各生產商循序漸進減鹽，令市民食得更健康。

食安中心今年12月將計劃擴展至非預先包裝的白方包及麥方包。參與計劃的名都餅店負責人黃輝旺表示，以往餅店循舊有師傅做法，無留意鈉含量超標；參與計劃後，食安中心提供食材分量表供餅店參考，現時每50磅麵粉只用14安士鹽，並沒有影響銷量，最重要市民食得健康。

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