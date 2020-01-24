許智峯流亡｜許智峯反駁李桂華「洗黑錢」說法　批凍結戶口做法是警方「政治報復」 (19:40)

許智峯在個人facebook稱，去年底發起的私人檢控抗警暴眾籌，重申所得金額只存於律師樓戶口，其間並無轉往任何其他戶口，與他的個人戶口及其家人戶口完全無關。他又在該貼文中附上眾籌的核數報告，強調光明正大，歡迎公眾查閱。

許智峯稱，警方將他及其家人戶口「凍結又解凍」處事兒戲，為了政治打壓而放棄整個銀行體系的信譽，認為警方應就其「金錢流向可疑」指控公開細節，說明有何可疑之處。

許智峯指出，他眾籌迄今一年，相關的檢控及司法覆核等案件已開展，但警方卻突然在他宣布流亡後翌日凍結其及全家人戶口，時間之脗合，足證行動是警方的「政治報復」，又稱「眾籌的官司針對警員干犯刑事罪行，警方打壓這次眾籌本身亦有利益衝突之嫌」。

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