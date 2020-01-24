新冠肺炎｜醫管局：第四波病毒株「危險」　年輕人惡化快　36危殆病人6未滿60歲 (19:00)

多人入院即需插喉送ICU

陳勁松稱，本港自11月1日起有1022人確診，目前情況危殆的36名患者中，33人為11月1日後入院，當中6人為60歲以下，兩人更為50歲以下。仍留醫的95名情況嚴重病人中，39人在11月1日後入院，當中9人為60歲以下，兩人為50歲以下。他指出第四波疫情的危殆個案與早前不同，不少病人一入院便情況轉差，一些病人到急症室已需插喉送往深切治療部搶救，認為這一波病毒是危險的病毒株。

第四波病人病毒量高易傳染

陳勁松指出，在這一波疫情中，特別危重的病人一進入深切治療部時，其病毒數值（CT Value）比較低，反映其病毒量及傳染性較高；而病人的抗體反應來得較遲，令病毒容易傳染。

陳勁松又稱，公立醫院隔離病牀及深切治療部負壓病牀使用率均已達七成，預計深切治療部壓力會陸續增加。醫管局已啟動機制，分流病人到不同醫院，並會削減需要用到深切治療部的非緊急手術。

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