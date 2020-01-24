中信前經理涉串謀中介公司職員轉介客戶匯款　非法獲佣逾100萬港元 (18:42)

兩名被告分別為張玲珠（46歲），中信銀行（國際）有限公司禮頓道分行前經理；以及龐翠葵（58歲），景緻貿易公司（景緻貿易）前董事兼總經理。

控方開案陳辭稱，首被告於2015年成為分行經理，中信銀行提供客戶從內地匯錢到香港的服務。根據內地的外匯管制，每人每年透過銀行系統由內地不可匯出多於5萬美元或同等幣值的金額到香港。次被告所屬公司是匯款中介公司，他們可替客戶突破此管制。

控方又稱，首被告與次被告相識多年，她們協訂了當有中信銀行的客戶到分行使用匯款服務時，首被告會轉介這些客戶給次被告的公司。客戶同意後，次被告會報一個匯率價格給首被告，但首被告會將一個調高了的匯率轉告客戶，於是每次匯款後會有多出的餘額，首被告便在每次匯款中賺取差價作佣金。兩被告先後以此方式作出26次匯款，涉款逾8300萬元人民幣，首被告從中賺取非法佣金逾100萬港元。

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