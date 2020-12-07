17歲女學生認串謀向警施用有害物品　押後至平安夜判刑 (17:56)

現年17歲的女被告為應屆中學文憑試考生，她承認於去年11月18日，在香港串謀共同非法及惡意向警察施用有害物品，即從含有異丙醇、乙酸及醋酸異丙酯的混合液中釋放的氣體使該人受損害、精神受創或惱怒。同案現年17歲男生早前已認罪，被判入更生中心。

辯方求情時稱，案件所指的串謀規模小，只涉兩人，亦非計劃周詳，而被告案發時年僅16歲，心智或未成熟，只是年輕衝動犯案，涉案有毒物品的毒性亦低；又呈上被告的親筆求情書，表示經反省後，已知自己錯用方式表達想法，之後會改回正途，亦會努力準備考試。

控方案情指出，被告當日被捕後，警員為被告搜身時，沒搜出涉案物品，但她在警誡下稱「我上網見人話要消毒火酒同醋，所以我咪帶出嚟畀手足囉」。被告另在會面錄影中提及自己在還押10多小時後，有警員「氹」她，故才一度願意進行會面錄影，並透露自己按Telegram群組指示製作有毒刺激物對付警方。至於WhatsApp的對話紀錄，被告在案發當日午夜問男生是否有漂白水，因她想在「狗屋（警署）」做實驗，至早上再傳一張疑為涉案消毒火酒的相片予男生，並說正考慮到理大增援還是到「觀塘狗屋（觀塘警署）」。

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