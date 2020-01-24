歷奇教練「八區開花」示威拒捕罪成　官稱警口供與記事冊不符　裁管有攻擊武器罪脫 (17:25)

報稱歷奇教練的劉俊宏（42歲）被控去年11月10日，在荃灣河背街73號外，抗拒警員58828王紹熙（音譯），以及在公眾地方管有一個鐵槌。

就被告爭議自己曾提出妹夫為警員，警員王紹熙稱「你話自衛就冇嘢」而誘使被告招認的情況，裁判官施祖堯指出，王紹熙在庭上供稱自己制服被告後，便立即宣布拘捕對方的罪名，惟其警員記事冊卻多出被告姓名、警員名字和駐守警署等資料。施官又稱，王紹熙事後才在警署撰寫記事冊，故不接受他因情況混亂才寫錯的解釋，法庭亦不接納有關證據。

施官又說，被告攜有的鐵槌屬日常常用物品，控方須證明被告當時具傷人意圖，惟觀乎本案證據，除了當日當區有示威外，控方未能證明被告與上述情況有何關連，他穿黑衣的打扮亦不等同他有意傷人，故裁定被告在公眾地方管有攻擊性武器罪脫。

不過施官認為，其他協助制服被告的警員口供清晰，裁定被告的行為有意圖抗拒警員行使合法拘留的目的，裁定拒捕罪成。

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