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葵盛西邨第8座另一層多一人染疫　港今增78宗確診新冠肺炎29源頭不明 (16:36)

截至今日（7日）凌晨零時，本港新增78宗新型冠狀病毒確診個案。71宗本地個案中，29宗為源頭不明；42宗與早前個案有關，當中歌舞群組增加5宗個案，日出康城及啟德地盤新增3宗確診；其餘7宗為輸入個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君缺席兩日後，今日再次現身疫情記者會。22:19消息：葵盛西邨第8座5樓全層居民送檢疫 同層多3人初步確診新冠肺炎

葵盛西邨第8座新增個案：

．個案6968：65歲男子，居於葵盛西邨第8座10幾樓，與早前爆疫的5個5樓單位當中其中一個同坐向，衛生防護中心初步相信因共用設施或環境污染導致感染

．張竹君表示，5樓有住戶確診的單位當中，4個兩兩相對、中間相隔兩個單位，其餘一戶再相隔兩個單位，各住戶平日無長期開門的習慣，互不相識，有可能在不自覺時見過面或接觸過公共設施而受感染

．衛生防護中心今早已在第8座採集20多個環境樣本，包括升降機、按鈕、垃圾房扶手等作新冠病毒檢測

部分群組爆發個案：

．歌舞群組新增5宗個案，包括一名東華三院何玉清翠柳頤庭院友

．筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍增一宗確診，群組累計58人染疫

．沙田一田百貨超市增5宗初步確診，包括負責菜檔及鮮肉的員工。一田其後表示再有5名員工初步確診，累計10名員工染疫（詳情：新冠肺炎｜一田百貨沙田店增至10員工初步確診　涉多個專櫃部門

部分源頭不明本地個案：

．個案6909：14歲馬鞍山崇真中學女生，居於馬鞍山新港城2期C座，11月26日發病；衛生防護中心將安排該校師生做檢測

．個案6961：42歲元朗光明學校男教師，居於屯門新屯門中心10座，12月2日發病

張竹君表示，衛生防護中心大樓4樓出現小型爆發，涉3名家居檢疫小組工作人員，負責接聽家居及酒店檢疫者的查詢，當中一人確診、兩人初步陽性。確診兼職員工為牛頭角救護站救護隊目，消防處指出，他11月27日曾處理一名確診者，12月4日最近一次當值夜班工作。

張竹君稱，處理相關個案方法與處理其他辦公室個案沒分別，會作大清洗，密切接觸者送往檢疫，其他員工會被安排作檢測；衛生防護中心會安排整座大樓的員工作檢測，若有工作可在家完成則安排相關員工在家工作。

醫管局初步確診個案：

．律敦治醫院一名女病人初步確診，她昨早（6日）到醫院準備進行電腦掃描檢查，入院篩查結果同日初步呈陽性，院方隨即將她轉送隔離病房。她在等候檢測結果期間曾入住外科病房，3名同病格的病人被列為密切接觸者，將被安排檢疫；事件中沒有醫院職員須檢疫

．威爾斯親王醫院助產士訓練學校一名助產士學生初步確診，其一名家人在前日（5日）初步確診。她12月4日最近一次上課，3名曾與該學生共膳的同班同學被列密切接觸者須檢疫，病毒檢測均呈陰性；同班其他同學亦會獲安排做檢測，學校將會停課一星期

新冠肺炎 確診個案：

衛生署灣仔牙科行政辦公室清潔員初步確診 曾密切接觸確診者

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