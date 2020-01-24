新冠肺炎｜葵盛西邨第8座另一層多一人染疫　港今增78宗確診29源頭不明 (16:36)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君缺席兩日後，今日再次現身疫情記者會。

葵盛西邨第8座新增個案：

．個案6968：居於葵盛西邨第8座10幾樓，與早前爆疫的5個5樓單位當中其中一個同坐向，衛生防護中心初步相信因共用設施或環境污染導致感染

．張竹君表示，5樓有住戶確診的單位當中，4個兩兩相對、中間相隔兩個單位，其餘一戶再相隔兩個單位，各住戶平日無長期開門的習慣，互不相識，有可能在不自覺時見過面或接觸過公共設施而受感染

．衛生防護中心今早已在第8座採集20多個環境樣本，包括升降機、按鈕、垃圾房扶手等作新冠病毒檢測

部分群組爆發個案：

．歌舞群組新增5宗個案，包括一名東華三院何玉清翠柳頤庭院友

．筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍增一宗確診，群組累計58人染疫

．沙田一田百貨超市增5宗初步確診，包括負責菜檔及鮮肉的員工

部分源頭不明本地個案：

．個案6909：馬鞍山崇真中學學生；衛生防護中心將安排該校師生做檢測

．個案6961：元朗光明學校教師亦確診

醫管局初步確診個案：

．律敦治醫院一名女病人初步確診，她昨早（6日）到醫院準備進行電腦掃描檢查，入院篩查結果同日初步呈陽性，院方隨即將她轉送隔離病房。她在等候檢測結果期間曾入住外科病房，3名同病格的病人被列為密切接觸者，將被安排檢疫；事件中沒有醫院職員須檢疫

．威爾斯親王醫院助產士訓練學校一名助產士學生初步確診，其一名家人在前日（5日）初步確診。3名曾與該學生共膳的同班同學被列密切接觸者須檢疫，同班其他同學亦會獲安排做檢測，學校將會停課一星期

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