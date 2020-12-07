新冠肺炎｜姚思榮：指定檢疫酒店申請超政府目標 (14:30)

為了讓海外留學生回港過聖誕時有特定地方檢疫，政府準備籌備指定酒店，目標提供一萬間房。旅遊界立法會議員姚思榮今日（7日）在港台節目《千禧年代》表示，政府上周發信邀請酒店及單幢式賓館申請，據他了解申請數字遠超於政府目標。
姚思榮指出，政府有訂標準，包括報名的酒店要有不同價錢範圍、不同級數、也應該避免過於集中某區。由於不少酒店踴躍報名，所以相信能達到這些目標。他又稱，政府未有對他透露有多少酒店報名，但目標一萬房間已達到，而且還有後備。不過他強調，現時未知道屆時實際上有多少人回港，政府必須一直留意回港人數滾動數字，如果超過提供檢疫的酒店房間數字，則需開啟第二階段指定酒店。
指定酒店可自訂房價，由檢疫者自付。姚又估計，房價1000元以下的酒店參加率較高，低於4、500元的酒店相對較少。至於出價較高的酒店，政府亦有「再傾價錢」，「一般拿平衡點，抗疫為前提下，大家都有商有量」。
被問到會否有酒店員工擔心，他認為早前已有不少酒店接待回港檢疫客人，只要向員工說清楚，而且有合理防疫措施，員工普遍都會接受，「員工都知道酒店生意差，不願意因而裁員或倒閉」。
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