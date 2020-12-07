港鐵10站設樣本收集包派發機　傍晚已派完　巿民稱沒指示如何交樣本 (18:06)

港鐵表示，若個別車站的樣本包派發完畢，港鐵會透過其手機應用程式「MTR Mobile」顯示相關資訊，供市民查看。至今日傍晚，港鐵表示10個港鐵站自動派發機的樣本包已全部派發完畢。

不過，有市民取樣本包後不知如何交回。樣本包裝上僅得一個條碼，袋內有一個樣本瓶、一張取深喉唾液的指示，未見有交回樣本包的說明。簡太取樣本包後研究良久，稱「可能一陣上網睇有教」。她認為派發機容易操作，但職員未有教她如何交回，「（指示）有少少唔清晰」。她亦為4歲兒子取樣本包，因兒子今日剛到醫院覆診，檢測為求安心。

22歲郭先生認為在港鐵站派樣本包十分方便，但同樣稱沒人教他如何交回。他說自己住葵盛西邨附近，因此想做檢測，預計明天交回樣本。

設有派發機的10個港鐵站分別為牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站；每日有約一萬個樣本包大致平均分配到各站。每人限取一包，派完即止。

港鐵昨（6日）發新聞稿表示，港鐵站只派發樣本收集包，市民須根據衛生署的指示，將採集的樣本交回指定的47間醫院管理局普通科門診診所或13間衛生署診所。

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