何栢良：葵盛西邨疫廈居民應強制檢測　有結果前禁足免播毒 (12:54)

葵涌葵盛西邨第8座5樓5個單位共12人確診新型冠狀病毒，當局向大廈居民派樣本瓶和設採樣亭。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（7日）在商台節目表示，該大廈之前已有確診個案，患者最早在約兩星期前發病，指出目前自願檢測做法冒險、欠嚴謹，認為政府應果斷引用法例強制整幢大廈居民檢測，未有結果前實施禁足，不准居民離開。
何栢良表示，目前不清楚傳播途徑，居民會使用共用設施如地下大堂、升降機，只得該層居民檢測不足夠。他又稱，大廈居民不應搬離，萬一居民已確診，搬往親戚朋友家居住，或住酒店外出用膳時，都會將病毒傳染他人。
葵盛西邨確診者均是居住同一樓層，何栢良解釋，可能居民外出棄置垃圾或取物品時沒戴口罩，亦有可能是他們無戴好口罩，乘坐升降機時大聲聊天或講電話，導致病毒傳播。
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