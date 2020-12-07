何栢良：葵盛西邨疫廈居民應強制檢測　有結果前禁足免播毒 (12:54)

何栢良表示，目前不清楚傳播途徑，居民會使用共用設施如地下大堂、升降機，只得該層居民檢測不足夠。他又稱，大廈居民不應搬離，萬一居民已確診，搬往親戚朋友家居住，或住酒店外出用膳時，都會將病毒傳染他人。

葵盛西邨確診者均是居住同一樓層，何栢良解釋，可能居民外出棄置垃圾或取物品時沒戴口罩，亦有可能是他們無戴好口罩，乘坐升降機時大聲聊天或講電話，導致病毒傳播。

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