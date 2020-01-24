中大畢業生楊子雋疑涉中大遊行被捕　消息：被捕者包括區議員陳易舜、李嘉睿等8人 (12:01)

【12:01】據了解，同為中大畢業生的西貢區議員李嘉睿今早亦被捕。李嘉睿曾於facebook專頁貼出當日參與中大遊行的圖片，並表示響應號召帶同宣傳品回到中大。

【11:18】據了解，同為中大畢業生的觀塘區議員陳易舜今早亦被警方拘捕。

灣仔區議會主席楊雪盈今早到警署協助楊子雋，她稱國安處人員以涉嫌非法集結拘捕楊子雋，未有提及涉國安法罪名，又稱馬鞍山警署內機件故障，無法進行錄影口供，將把楊子雋解往大埔警署。據悉，警方於楊子雋家中蒐證時，檢走卡片、中大員工證、衣物、電話、電腦、iPad等作證物。

【08:53】逾百中文大學畢業生上月於校內遊行，其間有人手持「光復香港，時代革命」旗幟，高呼「光時」及港獨口號，校方就塗鴉及遊行報警，警方國家安全處其後進入中大蒐證。今早，曾參加灣仔區議會選舉的楊子雋透過facebook專頁表示，早上7時許被警方上門拘捕，懷疑與中大畢業生遊行有關，並稱約8時半被送往馬鞍山警署，警方正搜屋。本報正向警方查詢。

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