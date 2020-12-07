大雪．二十四節氣｜大雪養生忌出大汗　中醫教按兩穴位保暖防寒 (09:05)

今天（12月7日）是二十四節氣的大雪，是第三個冬季節氣。註冊中醫胡玘君表示，大雪養生要訣在於「冬藏」，意指冬天應養精蓄銳，為來年春天萬物復蘇作準備。大雪期間勿暴暖或出大汗，以免損傷陰津，容易生病。暴暖即不要過度保暖，避免焗出一身汗或吃辣出大汗；此外，入夜後不宜做運動。
大雪養生4注意
在日常生活中，胡玘君建議一般人在大雪節氣可注意以下幾點：
‧宜開門窗：保持空氣流通，醒腦提神
‧早睡晚起：早睡以養陽氣，晚起以固陰精
‧適量吃溫補食物：少吃可暖身，多吃易上火，包括羊肉、牛肉、肉桂等
‧火鍋燒烤勿多吃：火鍋、燒烤同樣是少吃暖身，多吃易上火。冬天應把陽氣收藏，吃過多火鍋及燒烤，陽氣難以潛藏。
按兩穴位助防寒保暖
另外，胡玘君建議按肩井穴、湧泉穴兩個穴位，有助加強防寒保暖。
1. 肩井穴
位置：在肩部最高處（位於大椎穴和肩峰連線的中點，見圖2）
按法：以指腹按住穴道慢慢施力，用力按約3秒，持續3至5分鐘或按30下，每日1至3次。
2. 湧泉穴
位置：在腳掌心，捲起腳掌時見腳掌前部的凹陷處。腳掌約第2、3隻腳趾的趾縫紋頭端，與腳跟後端連成直線後，前1/3折點為湧泉穴（見圖3）。
按法：以指腹按住穴道慢慢施力，用力按約3秒，持續3至5分鐘或按30下，每日1至3次。
備註：以上按穴位方法只供參考，進行前宜諮詢註冊中醫或家庭醫生。