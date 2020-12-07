大雪．二十四節氣｜大雪養生忌出大汗　中醫教按兩穴位保暖防寒 (09:05)

大雪養生4注意

在日常生活中，胡玘君建議一般人在大雪節氣可注意以下幾點：

‧宜開門窗：保持空氣流通，醒腦提神

‧早睡晚起：早睡以養陽氣，晚起以固陰精

‧適量吃溫補食物：少吃可暖身，多吃易上火，包括羊肉、牛肉、肉桂等

‧火鍋燒烤勿多吃：火鍋、燒烤同樣是少吃暖身，多吃易上火。冬天應把陽氣收藏，吃過多火鍋及燒烤，陽氣難以潛藏。

按兩穴位助防寒保暖

另外，胡玘君建議按肩井穴、湧泉穴兩個穴位，有助加強防寒保暖。

1. 肩井穴

位置：在肩部最高處（位於大椎穴和肩峰連線的中點，見圖2）

按法：以指腹按住穴道慢慢施力，用力按約3秒，持續3至5分鐘或按30下，每日1至3次。

2. 湧泉穴

位置：在腳掌心，捲起腳掌時見腳掌前部的凹陷處。腳掌約第2、3隻腳趾的趾縫紋頭端，與腳跟後端連成直線後，前1/3折點為湧泉穴（見圖3）。

按法：以指腹按住穴道慢慢施力，用力按約3秒，持續3至5分鐘或按30下，每日1至3次。

備註：以上按穴位方法只供參考，進行前宜諮詢註冊中醫或家庭醫生。

秋冬養生：

中醫提醒保暖頸部防落枕 熱敷按穴位助紓緩

小雪飲食宜溫補忌辛辣多肉 中醫提醒燒烤打邊爐易上火

飲食宜補腎健脾 中醫提醒：黑色食物非全部皆補腎

秋冬食譜：

小雪食譜：栗子合桃二冬糖水 改善皮膚乾燥腰膝無力

豆漿蘿蔔羊肉湯 潤燥驅寒

蓮藕健脾養胃 中醫兩款蓮藕湯紓乾燥