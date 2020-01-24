海關檢800萬支私煙拘5人　今年共檢1.91億支私煙20年最多 (14:27)

海關上周五於橫洲工業區一個環保回收場搜查兩個40呎貨櫃，檢獲800萬支未完稅香煙，市值約2200萬元、應課稅值約1500萬元，人員亦於貨櫃內檢獲一批紅白酒；4男1女（35至65歲）被捕。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組指揮官方冠亭指出，紅白酒為免稅商品，運輸時可逃避海關偵查，相信私煙集團用作掩飾。方續稱，其中一個涉案貨櫃於本月1日經內河船由蛇口到港，來港前曾經越南海防、日本橫濱及內地蛇口，其間貨物曾轉換到另一貨櫃，相信是私煙集團以迂迴路線逃避海關偵查。涉事貨櫃到港後，曾存放到不同偏遠地方，最終利用環保場作掩飾。

稅收罪案調查科高級監督李錦榮補充，涉案香煙合法出口、非法入口，透過不斷輪轉方式避偵查，海關經亞太區情報聯絡中心追查到貨櫃來源及去向。

海關今年共偵破2892宗私煙案，涉及1.91億支私煙、涉及稅款為3.64億元，2375人被捕。李錦榮表示，今年私煙檢獲量為去年3.5倍、是過去3年多的總量，亦打破過去20年紀錄。今年偵破的私煙案件中，18宗為大型走私入口香煙案，涉及9100萬支私煙、149宗為儲存及分銷香煙案，涉及8150萬支、288宗為電話訂購案，涉及245萬支。