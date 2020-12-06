新冠肺炎｜袁國勇籲市民過「安靜」聖誕　勿到酒吧食肆慶祝 (12:18)

袁國勇稱，邊境措施未能做到滴水不漏，食肆、酒吧衛生措施沒好好遵從，亦很少人用「安心出行」應用程式或手機記錄每日行蹤，故第四波疫情是意料之中，但他表示「完全不擔心第四波疫情失控」，認為只要做足7月社交距離措施就能控疫，但問題是第四波完結後如何應付第五、六波疫情。

他說，每次輸入個案的病毒株最後都可在本港消失，換言之本港可做到「清零」，但一波疫情完結前有另一種新的病毒株輸入，以致新一波疫情出現；若現在不狠狠地落實所有措施、做到滴水不漏，接下來會面對更多問題。

袁國勇舉例稱，機場措施仍有很多可改善之處，若旅客染疫，其行李經機場工作人員放上行李輸送帶、其手持的安檢膠盤可能造成交叉感染，建議用過的膠盤消毒後才重用，又說有些旅客吐出的深喉唾液樣本含量不足，樣本瓶亦沒有標示所需容量，建議機場的衛生署人員應檢查清楚，亦已向政府提出若實驗室員工見到樣本含量不夠要在報告列明，並要求相關的人再檢測。

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