窗口式vs.天花式浴室寶　消委會教揀浴室暖風機4準則 (08:25)

浴室暖風機挑選4準則

1. 考慮浴室面積及機身體積

如浴室面積較小，可考慮安裝天花式暖風機，因暖風吹送距離較短，效果較佳。窗口式則機身普遍小巧，方便安裝在浴室抽氣扇位置。

2. 比較製暖能力

浴室暖風機的製熱功能主要來自PTC（positive thermal coefficient，熱敏電阻）陶瓷式發熱線，再利用風扇把熱風吹出。影響暖氣產生的最主要因素是發熱線功率，因此2000瓦特（W）浴室暖風機可產生的熱能必定多於1200W。

消委會提醒，大部分採用PTC陶瓷式發熱器的浴室暖風機，在較冷氣溫下量得功率都比額定功率為高，因此安裝時要預算暖風機在低溫下有機會出現的電流升幅，以防跳掣。

3. 留意乾衣功能

消委會測試顯示，天花式暖風機整體乾衣表現較佳；利用上而下的送風方式，把掛在出風口的濕衣物吹乾，乾衣效果亦較均勻。

部分浴室暖風機將室內水氣抽出窗外，換入室外較乾燥的空氣，有助加快乾衣。另有暖風機內置壓縮機抽濕功能，能將濕氣凝聚帶走，降低衣物周圍空間的濕度，加快抽乾衣物。

4. 安裝費用

窗口式暖風機大多已裝有防水外殼，方便掛牆外裝，省卻另購防水罩的費用。天花式暖風機或需要裝上假天花，安裝費較高。消費者選購時宜問清楚安裝費、保養期、上門檢查費用等細節。

（消委會）

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