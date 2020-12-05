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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:39)

本港周六（12月5日）新增101宗新型冠狀病毒確診個案，當中92宗為本地感染本文整理近7天（11月29至12月5日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○九龍城區

香港體育館

九龍城廣場 馥苑海鮮酒家

海濱南岸 & Green Café

○黃大仙區

龍池徑 新志興至尊燒鵝大王

○深水埗區

元州商場 金仔米線

○油尖旺區

嘉齡樓 澳門咖喱王新鮮腩

胡社生行 御滿屋日本料理

洗衣街 利苑酒家

The One

Gram cafe & pancakes（The One）

○葵青區

長康邨長康第2商場

長康邨熟食檔

葵芳閣 龍寶酒家

○觀塘區

得寶商場

啟田商場

泓富廣場

源成中心 鴻星中菜

○中西區

皇后大道西420號 藍山食坊

遠東金融中心 元氣壽司

○東區

康怡廣場

港運城 大快活

○南區

金香大廈 荷里活冰室

鴨脷洲大街106號 翡翠一品

○灣仔

船街33號Wingman

○荃灣

楊屋道市政大廈

荃新天地1期

大鴻輝（荃灣）中心 緣聚鮮鍋

昌安大廈 7号麵檔

○元朗

形點Ｉ Le Grand Pokka Café

○屯門

康利中心 唐記粉麵小食

○離島區

香港國際機場機場世貿中心

資料來源：衛生防護中心（截至12月5日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

12月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

12月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

12月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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