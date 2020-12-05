新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:39)

本港周六（12月5日）新增101宗新型冠狀病毒確診個案，當中92宗為本地感染。本文整理近7天（11月29至12月5日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○九龍城區
香港體育館
九龍城廣場 馥苑海鮮酒家
海濱南岸 & Green Café
○黃大仙區
龍池徑 新志興至尊燒鵝大王
○深水埗區
元州商場 金仔米線
○油尖旺區
嘉齡樓 澳門咖喱王新鮮腩
胡社生行 御滿屋日本料理
洗衣街 利苑酒家
The One
Gram cafe & pancakes（The One）
○葵青區
長康邨長康第2商場
長康邨熟食檔
葵芳閣 龍寶酒家
○觀塘區
得寶商場
啟田商場
泓富廣場
源成中心 鴻星中菜
○中西區
皇后大道西420號 藍山食坊
遠東金融中心 元氣壽司
○東區
康怡廣場
港運城 大快活
○南區
金香大廈 荷里活冰室
鴨脷洲大街106號 翡翠一品
○灣仔
船街33號Wingman
○荃灣
楊屋道市政大廈
荃新天地1期
大鴻輝（荃灣）中心 緣聚鮮鍋
昌安大廈 7号麵檔
○元朗
形點Ｉ Le Grand Pokka Café
○屯門
康利中心 唐記粉麵小食
○離島區
香港國際機場機場世貿中心
資料來源：衛生防護中心（截至12月5日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
12月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
12月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
12月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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