許智峯流亡｜稱與家人數百萬元存款遭凍結　許智峯：那些是救命錢 (20:44)

許智峯亦補充，他未有調動部分錢到離岸戶口，今日發現不能在網上銀行處理儲蓄，才知道戶口被凍結，而昨日網上銀行仍然操作正常。

對於有報道稱許智峯、其妻及父母的戶口共計有數百萬元存款，涉及最少兩間銀行及最少5個戶口，而存款是他的畢生積蓄，許智峯向本報確認有關資料正確。他相信戶口遭凍結是由警方要求，他暫時未有索取法律意見為何警方可以凍結他及其家人的戶口，以及如何可以解除戶口凍結。

替許智峯安排丹麥外訪行程的團體負責人Thomas Rohden回應本報查詢時表示，許智峯的妻子及父母從來無在香港干犯罪行，警方無法律基礎凍結他們的戶口，形容有關行為是「非法」、「盜竊（theft）」。他說，如果許智峯求助，他定會提供所需援助。

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