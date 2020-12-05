珊瑚礁普查2020｜漁護署：整體珊瑚健康穩定　橋咀洲東覆蓋範圍最高 (19:31)

漁農自然護理署（漁護署）今（5日）公布「珊瑚礁普查2020」結果，發現整體珊瑚生長健康穩定，品種多樣性維持於高水平。33個普查地點中，橋咀洲東錄得最高覆蓋範圍，達83.8%；調查亦發現個別地點有珊瑚白化現象，影響程度屬輕微。
漁護署今年6月展開為期5個月的「珊瑚礁普查2020」，普查範圍涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方，由北面的東平洲伸展至南面的果洲群島共33個地點。結果發現，各個普查地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由13.8%至83.8%不等，有19個地點錄得超過50%珊瑚覆蓋率，其中六個位於海岸公園，橋咀洲東錄得最高的珊瑚覆蓋範圍，達83.8%。
普查亦在21個地點進行「珊瑚檢視」，調查珊瑚色素濃度，珊瑚顏色愈深，表示健康狀況愈佳。今年珊瑚色素平均指數為4.31，超過一般平均值3，顯示珊瑚健康狀況良好及持續穩定。
普查發現個別地點錄得珊瑚白化現象，但影響程度屬輕微及只限於局部地方。另外，所有普查地點均無破壞性捕魚作業痕迹，惟個別地點發現有棄置漁網情況，漁護署將安排承辦商清理。
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