珊瑚礁普查2020｜漁護署：整體珊瑚健康穩定　橋咀洲東覆蓋範圍最高 (19:31)

漁護署今年6月展開為期5個月的「珊瑚礁普查2020」，普查範圍涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方，由北面的東平洲伸展至南面的果洲群島共33個地點。結果發現，各個普查地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由13.8%至83.8%不等，有19個地點錄得超過50%珊瑚覆蓋率，其中六個位於海岸公園，橋咀洲東錄得最高的珊瑚覆蓋範圍，達83.8%。

普查亦在21個地點進行「珊瑚檢視」，調查珊瑚色素濃度，珊瑚顏色愈深，表示健康狀況愈佳。今年珊瑚色素平均指數為4.31，超過一般平均值3，顯示珊瑚健康狀況良好及持續穩定。

普查發現個別地點錄得珊瑚白化現象，但影響程度屬輕微及只限於局部地方。另外，所有普查地點均無破壞性捕魚作業痕迹，惟個別地點發現有棄置漁網情況，漁護署將安排承辦商清理。

其他報道：港鐵港島線觀塘線下周起周六減班 平安夜除夕夜不提供通宵列車服務

其他報道：國安法指定法官蘇惠德疑收恐嚇電話 同日拒黎智英保釋申請

其他報道：南丫海難遺屬函死因庭促覆檢不開庭決定 稱周梓樂研訊現新證據「畀咗啲希望」

其他報道：瑞銀前員工涉盜公司800萬美元 疑欲潛逃時被捕 還押明年2月再訊