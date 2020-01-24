警搜「桔梗」檢伸縮警棍頭盔等　「桔梗」負責人：涉案物品不屬餐廳但無人認領 (18:05)

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桔梗負責人王鴻軒表示，警方最初稱檢查餐廳有否遵從限聚令，約10分鐘後警員上到天台搜查，檢獲一批背囊，王鴻軒稱背囊不屬於餐廳，但無人認領，估計是他人存放在餐廳或遺下，餐廳過往無人打開過背囊，警方要求負責人及職員拆開背囊，檢獲頭盔、記者證、反光衣、疑似伸縮警棍等物品。

王鴻軒與另一名餐廳持牌人已錄口供，早上6時許每人以3000元保釋。王鴻軒認為，警方帶走餐廳負責人調查合理，亦承認有責任處理該批背囊，日後會着同事多加留意顧客遺下的物品。他形容警方昨晚出動的人數比預期誇張，甚至在餐廳外拉封鎖線，「查普通餐廳限聚令，點解最後變咗搜舖呢」，對此感疑惑及錯愕。

警方針對犯罪集團及黑幫分子的罪行及打擊其收入來源，前日（3日）及昨日展開代號「疾響」行動，動員逾200名警員巡查旺角區持牌處所，行動中共巡查47個處所，包括餐廳「桔梗」，並搗破10個非法賭檔、3個毒窟、3個售賣色情光碟場所及3個色情場所；拘捕26男28女，年齡介乎19至70歲。

旺角警區署理總督察（刑事）陳孟豪稱，巡查持牌餐廳是行動一部分，探員是在餐廳一間無上鎖房間內檢獲涉案違禁武器或物品。