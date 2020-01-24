新冠肺炎｜政府強制的士司機檢測　今年12月25日至明年1月23日駕的士須持陰性證明 (18:59)

的士司機的檢測結果如呈陰性，會在48小時內收到政府的電話短訊通知。運輸署提醒，的士司機接受檢測後須取得並保存檢測報告或有檢測結果的電話短訊或通知，以於今年12月25日至明年1月23日期間供執法人員查核。

此外，於專屬檢測中心接受檢測的的士司機會獲發「的士司機強制檢測名牌」，並可將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

對象：2020年12月25日至2021年1月23日期間駕駛的士的司機

檢測時間：12月9日至22日，周一至周日上午9時至下午9時

預約方法：專屬檢測中心須以電話登記預約，12月7日起上午9時至下午9時可致電熱線1836 168預約

的士司機一次性強制檢測計劃詳情

13個檢測中心的地址、開放日期及時間

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