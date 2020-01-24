新冠肺炎｜今增101宗確診　29源頭不明　黃埔霍禮成診所護士確診 (16:42)

部分群組爆發個案：

．筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組增兩人確診，包括一名院友及一名員工，群組累計57宗個案（包括44名院友、12名職員及一名確診員工的密切接觸者）

．將軍澳日出康城9期地盤群組增3人確診，包括一名員工及兩名密切接觸者，群組累計個案34宗（28名員工及6名確診者的密切接觸者）

．大角嘴東華三院何玉清翠柳頤庭群組增6人確診，群組累計10宗個案（6名院友及4名職員）

其他有關連個案中，黃埔霍禮成醫生診所的一名護士確診，該護士早前有家人確診，11月27日出現病徵，最後上班日為12月3日。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮呼籲11月25日後曾到該診所求醫的人做檢測，該診所的醫生及另兩名護士列為密切接觸者，須入檢疫中心。另外，養和醫院群組增一人確診。

29宗源頭不明個案中，患者包括一名港島民生書院學生，該學生於11月30日最後一日上學，同日出現病徵。該校須暫停面授課堂，衛生防護中心將安排師生做檢測。

尖沙嘴太興廣場譚仔三哥米線有一名員工確診，歐家榮稱，據衛生防護中心資料，該患者發病日期為11月29日，11月28日最後上班日。譚仔三哥米線則在facebook表示，該患者是水吧員工，最後上班日為12月2日，惟當日工作一小時後感不適，便前往求診；12月4日得悉初步確診前一直居家休息。該分店在12月4日已關門並進行徹底消毒，以及棄置已開封或經過處理的食材，該店員工亦獲安排進行檢測。

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