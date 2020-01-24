新冠肺炎｜舞台藝術界料全行損失670萬元　工會籲政府定封館標準補償損失 (14:17)

舞台劇《新聞小花的告白2白屋之夏》先後延期兩次，原定於11月底至12月初合共演出15場，無奈要腰斬。風車草劇團行政總監湯駿業表示，有8場逾500名已購票的觀眾受影響，劇團損失逾200萬元。

對於政府建議演出可改以直播形式播放，工會及多個劇團認為政府不理解及不尊重業界。工會副主席梁祖堯稱，現場演出與網上直播體驗不同，非觀看影片可以取代。工會主席張惠婷及明日藝術教育機構總監王添強指出，政府表演場地的WiFi極差，部分場地更未能提供網絡。天邊外劇場藝術總監陳曙曦表示，難以阻止網上直播演出被非法下載及傳播。

工會稱政府突然封館令業界大失預算，要求政府調整防疫政策，為封館定下標準，讓業界可維持運作及有心理準備應對；又要求政府補償因突如其來防疫措施而出現的損失，並資助直播的技術開支。

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