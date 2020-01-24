南丫海難遺屬函死因庭促覆檢不開庭決定　稱周梓樂研訊現新證據「畀咗啲希望」 (13:35)

徐先生表示，對不開死因庭感到震驚，難以繼續追查真相，稱政府以私隱為由不公開部分調查文件，不召開死因庭將剝削公眾知情權、家屬盤問權；他又稱，事件涉及海事處驗船等運作問題，不知內部有否處分，但傳媒報道涉事3名海事處人員升職，家屬反問如何令死者安息，「我去到佢哋墓前想交代一聲，係講唔到嘢」。

死者家屬趙先生亦對不開庭感愕然，稱難以接受該決定。他曾兩度向海事處索取「海泰號」驗船報告不果，質疑政府刻意隱瞞真相，盼開死因研訊獲取更多資訊。

另一名死者家屬梁女士亦表示失望，認為當局調查事件多年得到如此結果，根本未得到公義，官員多年來從未向家屬致歉，她反問如何「move on（釋懷）」。

涂謹申表示，近日周梓樂死因研訊可見並非凡事按政府劇本演出；透過死因庭公開所有調查資料，事隔多年後資料更齊全，且讓家屬代表律師盤問證人，或會得到不同的結論，以及找出疏忽之處，希望死因裁判官能重新檢視是否開庭，還死者真相。

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