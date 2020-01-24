警搜「桔梗」4小時檢伸縮棍等拘兩人　理大廚房佬披「光時」披肩涉煽動罪被捕 (12:57)

今日（5日）凌晨1時許，警方在豉油街近上海街截查數名市民及一輛客貨車，引起在場者起哄，其間有「理大廚房佬」之稱的施景騫戴起「V煞」面具，並披上印有「光復香港 時代革命」的披肩，即時被警員拘捕帶走。

警方表示，旺角警區人員前晚（3日）及昨晚（4日）展開代號「疾響」反罪惡行動，巡查區內地舖、樓上酒吧及持酒牌食肆。昨晚巡查酒牌處所期間，人員在砵蘭街160號一間食肆內發現一支懷疑伸縮棍、15個頭盔、一個盾牌、15個防毒面罩、兩件反光背心、3個護目鏡及一些印有標語的橫額。經調查後，25歲沈姓及29歲王姓男子涉嫌管有違禁武器及藏有工具可作非法用途被捕。案件交由旺角警區刑事調查隊第6隊跟進。兩人已獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。

另外，警員昨晚巡經豉油街近上海街交界時，發現一名男子懷疑展示一幅印有標語的橫額，於是上前截查。經調查後該名39歲施姓男子涉嫌煽動意圖罪被捕，他現正被扣留調查。