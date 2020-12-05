新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:30)

本港周五（12月4日）新增112宗新型冠狀病毒確診個案，當中100宗為本地感染。本文整理近7天（11月28至12月4日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○九龍城區
香港體育館
○深水埗區
元州商場 金仔米線
○油尖旺區
The One
金雞廣場
嘉齡樓 澳門咖喱王新鮮腩
九龍水果批發市場（油麻地果欄）
Gram cafe & pancakes（The One）
○觀塘區
大本型 一粥面
得寶商場
源成中心 鴻星中菜
○中西區
力寶中心（1期）
龍記大廈 星月樓（上環店）
石塘嘴市政大廈 海記海鮮大牌檔
皇后大道西420號 藍山食坊
○東區
康怡廣場
太古城中心2期 王家沙．花樣年華
○南區
金香大廈 荷里活冰室
○灣仔
銅鑼灣街市
○荃灣
楊屋道市政大廈
荃新天地（1期）
○元朗
形點Ｉ Le Grand Pokka Café
○屯門
屯門中央廣場
康利中心 唐記粉麵小食
○離島
民航處總部大樓辦公大樓
香港天際萬豪酒店
資料來源：衛生防護中心（截至12月4日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
12月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
12月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
12月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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