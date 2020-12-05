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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:30)

本港周五（12月4日）新增112宗新型冠狀病毒確診個案，當中100宗為本地感染本文整理近7天（11月28至12月4日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○九龍城區

香港體育館

○深水埗區

元州商場 金仔米線

○油尖旺區

The One

金雞廣場

嘉齡樓 澳門咖喱王新鮮腩

九龍水果批發市場（油麻地果欄） 

Gram cafe & pancakes（The One）

○觀塘區

大本型 一粥面

得寶商場

源成中心 鴻星中菜

○中西區

力寶中心（1期）

龍記大廈 星月樓（上環店）

石塘嘴市政大廈 海記海鮮大牌檔

皇后大道西420號 藍山食坊

○東區

康怡廣場

太古城中心2期 王家沙．花樣年華

○南區

金香大廈 荷里活冰室

○灣仔

銅鑼灣街市

○荃灣

楊屋道市政大廈

荃新天地（1期）

○元朗

形點Ｉ Le Grand Pokka Café

○屯門

屯門中央廣場

康利中心 唐記粉麵小食

○離島

民航處總部大樓辦公大樓

香港天際萬豪酒店

資料來源：衛生防護中心（截至12月4日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

12月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

12月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

12月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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