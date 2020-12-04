新冠肺炎｜私家醫生稱檢測結果通知變慢　最長等逾80小時 (21:55)

政府授權私家醫生可在11月28日至12月11日期間，要求懷疑感染新型冠狀病毒者做強制檢測。家庭醫生林永和表示，已要求逾40名病人做強制檢測，但留意到由本周一（11月30日）起，半數病人逾48小時後才得知檢測結果，更有病人要等逾80小時。
林永和表示，強制檢測實行的首兩日，病人做檢測48小時內便得知結果，快則24小時。惟林永和留意到自11月30日起，通知速度變慢，半數病人未能在檢測後48小時內得知結果，部分病人非常擔心，要多請兩日假等結果，情况不太理想。
林永和稱，難以估計是檢測速度慢，或是通知緩慢，但依照現時的強制檢測數量，理應不會因工作量而「吃不消」。他擔心，若拖慢通知陽性病人，或令病人誤以為自己沒有事，照常在社區活動。
另外，林永和指出強制檢測推行初期不夠樣本瓶，部分醫生其後獲悉可改用非強制檢測樣本瓶代替，認為安排比較混亂。
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