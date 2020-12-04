新冠肺炎｜張敬軒演唱會4觀眾確診　其中3人有家屬確診 (18:27)

至今累計有4名確診新型冠狀病毒病人，曾於11月22日、11月27日、11月28日及11月29日期間到過香港體育館參與「張敬軒X香港中樂團《盛樂》演唱會2020」。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今（4日）表示，有兩名病人的座位分別為於74段、一個位於75段，餘下一名於紅區第17行；紅區第17行的患者屬源頭不明個案，其餘3名病人的家屬均確診及已發病。
張竹君表示，3個有家屬染疫的確診者當中，有兩人的家屬比確診者首先發病：有一名於11月28日到演唱會的確診者於11月30日發病，其已確診家屬於11月25日發病；另一名確診者於11月29日到演唱會，其家屬於同日發病，確診者本身在11月30日發病。餘下一名確診者則與家人同時發病，並同時確診。
香港體育館現時已關閉進行大清洗，張竹君表示未知是否為大爆發，呼籲到過演唱會的人可自行進行檢測。
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