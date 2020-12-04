新冠肺炎｜張敬軒演唱會4觀眾確診　其中3人有家屬確診 (18:27)

張竹君表示，3個有家屬染疫的確診者當中，有兩人的家屬比確診者首先發病：有一名於11月28日到演唱會的確診者於11月30日發病，其已確診家屬於11月25日發病；另一名確診者於11月29日到演唱會，其家屬於同日發病，確診者本身在11月30日發病。餘下一名確診者則與家人同時發病，並同時確診。

香港體育館現時已關閉進行大清洗，張竹君表示未知是否為大爆發，呼籲到過演唱會的人可自行進行檢測。

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