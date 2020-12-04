警拘27人涉偽造身分證開立虛擬銀行戶口 (15:45)

警方今年中接獲一間虛擬銀行舉報，懷疑有人用虛假身分或他人身分開立網上戶口，警方調查發現，不法分子偽造身分證，以虛構個人資料及照片登記，或在他人身分證貼上個人照片企圖通過銀行保安驗證系統，亦有疑犯利用他人身分證申請戶口。警方拘捕涉案10男3女，其中3人為巴基斯坦籍，1人則是印度籍，部分人有三合會背景，行動檢獲手機及銀行文件，警方正調查背後是否牽涉犯罪團伙。

案中所有申請遭銀行保安系統堵截，銀行並無損失。警方估計，不法分子為洗黑錢開設傀儡戶口，接收及轉讓非法得來資金，亦有可能是貪圖銀行的迎新優惠和服務。

另外，今年2至10月，警方接獲15宗網上騙案舉報，事主在社交媒體或網上購物平台遭騙取共570萬元，每宗金額介乎400至340萬元，主要是網上情緣騙案及被新認識朋友游說參與投資計劃，其次是買賣貨物被騙。警方拘捕6男8女，年齡介乎18至61歲，他們主要是協助騙徒洗黑錢的傀儡戶口持有人，所有人正保釋候查。