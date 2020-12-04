3警醫院涉虐打六旬漢　公職失當罪成還押候判　官批背棄警員職責 (17:27)

去年6月，3名時任警員在北區醫院獨立病房內虐打一名被捕的六旬醉酒男子，過程遭閉路電視拍下及公開，其中兩人早前承認同一項藉公職作出不當行為罪，另一人不認罪受審，今（4日）在區域法院被裁定罪成，法官陳仲衡稱被告身為警員，目睹兩名同僚襲擊事主，卻沒有制止及拘捕，完全背棄和不履行警務職責，下令將他還押，押後至12月11日與早前認罪還押的兩名同僚求情，12月18日判刑。
案中另外兩名已認罪被告為歐國偉（26歲）及鄧文謙（25歲）。事主兩名兒子發聲明稱，鑑於3名被告已為自己所犯的錯誤承擔後果，受到法律制裁，現只希望雙親盡快走出陰霾。
法官陳仲衡裁決時指出，案中第三被告林易昇（31歲）在庭上的證供與警方會面錄影時的陳述互相矛盾；對於他辯稱案發時正低頭思考及查看電話信息提示，陳官翻查閉路電視片段後，不見他手中有電話，故裁定他並非誠實可靠證人。
陳官表示，軍裝警員當值期間襲擊一名在警方羈押下的人是嚴重罪行，第三被告在涉案的7A病房逗留期間目擊另外兩被告襲擊事主，而他作為警員絕對有責任制止事件，惟他卻故意和蓄意地任由虐打事件發生，也沒有向其上級或警方報告有關案發時在7A房內發生的事情。
陳官認為，第三被告完全背棄和不履行他的警務職責，不但沒制止犯法行為，更不顧事主而離開7A病房，絕對是可招致罪責的失當行為，認為第三被告違背他作為警員的基本責任，裁定他罪成。
林卓廷：警見同袍犯法視而不見 等同縱容、串謀
協助事主的北區區議員林卓廷表示，事主有法律團隊協助，將從民事途徑向警方索償。他指出，當警察看見同袍有犯法行為時，須立即阻止，並非視而不見，否則等同縱容和串謀，可能會被視為公職人員行為失當，奉勸各紀律部隊須留意操守文化。
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