海關沙頭角檢值8000萬元走私貨物拘3男　12年來最大宗 (14:26)

海關和水警兩周前鎖定一個活躍於沙頭角的走私集團，不法分子僱用貨車作流動貨倉。昨（3日）凌晨1時許，海關及水警出動逾百人員採取行動，一輛貨車駛入崗下村停車場，3輛七人車駛近貨車取貨，其中兩輛七人車隨後駛至順隆街一個避風塘，不法分子利用滑梯將貨物運到快艇上，過程最快僅5秒，不法分子其後跳上快艇往東北面逃走。

水警調配3艘快艇追截，快艇往內地鹽田方向逃走，時速達30海里，水警一度發射照明彈，但未能追截快艇。海關跟進調查，同日拘捕3名男子，年齡介乎36至46歲，他們是七人車登記車主，報稱居沙頭角。

人員在停車場發現兩輛私家車，檢獲12箱貨物，另在避風塘岸邊發現一輛輕型貨車，檢獲94箱貨物。海關港口及海域科海域行動課監督鄭文遠稱，檢獲的貨物總類繁多，包括大量貴價電子零件，如集成電腦及電腦記憶體，並檢獲最新款手機、鮑魚及燕窩等高價食材、化妝品、手袋等。另外亦檢獲國家一級重點保護的紅珊瑚，可入藥或製成首飾。

鄭文遠估計，若成功走私這批貨物，可逃避5000多萬元稅項。海關相信，內地旅客因疫情減少來港，走私集團鋌而走險偷運貴價物品到內地，海上走私案有上升趨勢，海關今年破獲65宗走私案，較去年全年上升20%，涉及貨物總值5.4億元，較去年1.6億元上升230%，拘捕217人，比去年86人被捕增加150%。