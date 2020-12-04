議員促設機制監察通識科教學　楊潤雄︰擬加強視學 (14:13)

關於通識科改革後會設適用書目表，民建聯張國鈞問及，當局是否有機制監察課程的補充教材，而工聯會郭偉強則質疑當局為何不直接取消通識科。

楊潤雄認為，通識科原定的課程宗旨及目標均須保留，稱其培養學生慎思明辨、貫通整合不同科目等的能力對未來社會重要，而正面價值觀、理解國家經濟發展等內容也相當重要，故課程內容會作一點調節。他又說，通識科以後會設有適用書目表，但與其他科一樣，教師可以因應學生需要而剪裁一些教材，當局正研究在教材方面多做工夫。

民建聯周浩鼎稱，希望通識改革到位，質疑是否有機制確保未來教師按章教學，稱當局應有監督機制防止教師藉機誤人子弟，認為最有效做法是全民監察，設立一套簡單的投訴教師機制。

楊潤雄回應稱，現行機制下，學校內部先有其監察機制，而當局亦會監察學校有否做相關工夫，當局也會安排視學，尤其新科目需多些視學，這將是未來考慮加強監察的重點之一。