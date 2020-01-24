許智峯流亡　胡志偉：許智峯及家人受監控　林卓廷：自己有心理準備要坐監 (12:02)

胡志偉稱，民主黨一貫做法不會過問黨員個別的外訪活動，黨內亦沒有申報機制，而民主黨會按機制即時處理許智峯的退黨申請。而他就外界查詢行程聯絡許智峯時，對方亦只轉述facebook內容回應。胡志偉認為，過去日子可見政府如何利用司法程序逼迫抗爭者，當公平審訊都成疑問時，或令許智峯有新的想法。

民主黨林卓廷在同一節目表示，早前和許智峯涉妨礙司法公正案時，對方已透露將赴丹麥出席環保會議，並稱有向對方發信息表達祝福。林卓廷認為流亡是困難的決定，他已同太太說了「預咗坐監」，亦有心理準備，他稱這是「自己揀的路」，但希望繼續留港與其他港人抗爭。

林卓廷其後再回應許智峯流亡時表示，昨晚（3日）看到許智峯的facebook帖文，才得知事件。林卓廷與許智峯同涉去年7月6日「光復屯門公園」遊行後要求遊行者刪除示威照片，被控意圖妨礙司法公正等罪，獲准保釋至明年1月26日再訊，他認為，對比許智峯及其家人的人身安全和自由，他自己的保釋條件會否遭法庭收緊是微不足道。

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