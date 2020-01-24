周梓樂死因庭｜庭上首播疑似周梓樂墮樓片段　官：相信黑影就係梓樂跌落去 (11:25)

死因裁判官高偉雄甫開庭表示，關於昨日（3日）提及的「關鍵片段」，知悉警方已經就停車場附近的屋苑閉路電視製作地圖，死因庭將要求警方蒐證，亦希望屋苑管理公司及業主配合。

裁判官又指出，他留意到救護車A344停車及離開的時間，「從片段所見，顯示的時間與早前證供不脗合」，因此已去信消防處長，將消防處正式列為死因庭有利害關係者。

裁判官稱，為免引起公眾猜測，決定在庭上播放「關鍵片段」，提醒周梓樂的父母及陪審團，他們或感不安。播放的是廣新閣地面的閉路電視片段，畫面右上角顯示一個黑影從停車場跌下，畫面時間為事發當日凌晨零時51分左右。

裁判官表示，初步相信畫面時間並非實際時間，「相信黑影就係梓樂跌落去」，為核實鏡頭位置及角度，決定將案件押後至下周二（8日）再訊。

開庭前10分鐘，周梓樂的父母已進入法庭，周梓樂母親多次取紙巾抹眼，周梓樂父親輕拍她手臂。當死因裁判官高偉雄指示法庭播片，周母即時再取紙巾抹眼。片段播放期間，周母的抽泣聲一度傳入咪高峰。

周梓樂父親周德明散庭後表示，今早觀看疑似梓樂墮樓的片段後，「個心係唔開心，見到個仔最後一剎那嘅鏡頭」，但他作為大男人不會當眾哭泣。周父形容片段為死因研訊帶來突破進展，「距離真相邁進一步」。被問到警員聲稱廣明苑的閉路電視看不到梓樂疑似墮樓情況，死因裁判官翻閱片段卻發現關鍵細節，警方是否有疏忽，周父表示「唔敢講」，認為言之過早。

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