新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:42)

○九龍城區

黃埔天地 奇妙坊（第一期）

香港體育館

○黃大仙區

鳳德商場 稻香超級漁港

○深水埗區

盈暉薈 君好宴會廳

北河街市政大廈

元州商場 金仔米線

○油尖旺區

金雞廣場

佐敦中心

環球貿易廣場

嘉齡樓 澳門咖喱王新鮮腩

九龍水果批發市場 （油麻地果欄）

Gram cafe & pancakes（The One）

○觀塘區

啟業商場 喜雙逢酒家

開聯中心 辣蟹莊

東廣場 陶源酒家

大本型 一粥面

得寶商場

源成中心 鴻星中菜

○灣仔區

養和醫院

○中西區

歷山大廈 8½ Otto e Mezzo Bombana

力寶中心（1期）

○東區

西灣河市政大廈

耀東商場

康怡廣場

太古城中心2期 王家沙．花樣年華

○荃灣

楊屋道市政大廈

○元朗

形點Ｉ Le Grand Pokka Café

○屯門

屯門中央廣場

康利中心 唐記粉麵小食

雅都商場 雙辣

○離島

民航處總部大樓辦公大樓

香港天際萬豪酒店

資料來源：衛生防護中心（截至12月3日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

12月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

12月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽