新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:42)

本港周四（12月3日）新增90宗新型冠狀病毒確診個案，當中79宗為本地感染。本文整理近7天（11月27至12月3日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○九龍城區
黃埔天地 奇妙坊（第一期）
香港體育館
○黃大仙區
鳳德商場 稻香超級漁港
○深水埗區
盈暉薈 君好宴會廳
北河街市政大廈
元州商場 金仔米線
○油尖旺區
金雞廣場
佐敦中心
環球貿易廣場
嘉齡樓 澳門咖喱王新鮮腩
九龍水果批發市場 （油麻地果欄）
Gram cafe & pancakes（The One）
○觀塘區
啟業商場 喜雙逢酒家
開聯中心 辣蟹莊
東廣場 陶源酒家
大本型 一粥面
得寶商場
源成中心 鴻星中菜
○灣仔區
養和醫院
○中西區
歷山大廈 8½ Otto e Mezzo Bombana
力寶中心（1期）
○東區
西灣河市政大廈
耀東商場
康怡廣場
太古城中心2期 王家沙．花樣年華
○荃灣
楊屋道市政大廈
○元朗
形點Ｉ Le Grand Pokka Café
○屯門
屯門中央廣場
康利中心 唐記粉麵小食
雅都商場 雙辣
○離島
民航處總部大樓辦公大樓
香港天際萬豪酒店
資料來源：衛生防護中心（截至12月3日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
12月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
12月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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