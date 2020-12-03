許智峯宣布流亡｜林卓廷：去留肝膽兩崑崙　朱凱廸：兄弟保重 (22:50)

政圈「戰友」亦透過facebook支持許智峯，民主黨立法會前議員林卓廷轉發許智峯的帖文並稱：「去留肝膽兩崑崙。心中只有尊重和祝福」。林卓廷和許智峯因去年7月「光復屯門公園」遊行後涉要求一遊行者刪相、同被控意圖妨礙司法公正[相關報道：林卓廷許智峯控意圖妨礙司法公正等罪]。

立法會前議員朱凱廸亦轉發許智峯的帖文，寫道「兄弟保重」。人民力量立法會前議員陳志全則在facebook上載昔日與許智峯、朱凱廸等人在立法會大樓外搭帳篷留守的照片。許智峯、朱凱廸、陳志全上月分別被警方上門拘捕，與今年中在立法會審議國歌法期間潑臭水有關[相關報道：許智峯朱凱廸陳志全涉立會潑臭液]。

多次陪伴許智峯出入法院的民主黨立法會前議員鄺俊宇則在facebook寫下「保重」。

民陣召集人陳皓桓在facebook說：「記得我同你既（嘅）飯聚（敘），有機會我哋再一齊食！祝福你既（嘅）仔仔，自從上次見完答應佢同佢玩之後，一直未有機會，幫我同佢講，佢實在太靚仔太可愛，我一定會記住同佢既（嘅）承諾！多謝你既（嘅）付出，保重。」

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