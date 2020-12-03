抑鬱焦慮女生申延期畢業被拒　入稟控中大違《殘疾歧視條例》 (21:40)

申索人為女子C；答辯人為香港中文大學。申索方陳辭時指出，C在2015年8月申請延長修業期至同年10月，讓她完成4份功課及1個電腦測驗，惟校方根據C的病歷，認為她不能應付在短時間內完成功課的壓力，故拒絕延期。申索方認為，C比起「懶學生」更有合理原因延期，卻不獲接納，做法屬歧視及不公。答辯方則指出，C的4份功課早在她2011年入學後不久以病況為由欠交。

C今在庭上作供時承認，雖然校方早在2015年1月提醒呈交相關功課，但因情緒不穩，才未有申請，至在修業期屆滿1個月後才作申請。

C另稱，在2013年課程主任主動與她會面時，曾建議C若心理有問題可「擁抱樹木」、「親親大自然」，C認為當時與主任分享病況，是希望主任了解其難處後提供協助，「唔係想佢問晒我啲私隱，攞返嚟擺上grad school，劏開我肚皮畀人睇」。C說畢掩面而泣，亦作供完畢，案件明（4日）續。