港珠澳大橋港口岸擬建無人駕駛系統　連接航天城東涌市中心【短片】 (20:51)

機管局行政總裁林天福今（3日）見傳媒時表示，構思中有可接載20多名乘客的無人駕駛小巴，預計每小時可載5000人次，收費將與其他公共交通工具相若，希望在2027至2028年落成，視乎無人車的立法進度。興建中的航天城則會有多項發展計劃，希望吸引更多內地廣東省以外和東南亞旅客。項目將會包括全港最大的室內娛樂區和綜合購物、餐飲、娛樂設施，於2022至2025年分階段落成。

兩自動化停車場料全球最大

林天福表示，人工島上會興建多式聯運中轉客運大樓，令日後由港珠澳大橋來港旅客，可以毋須入境香港便可轉機。島上亦會有兩個自動化停車場，各提供3000個車位，駕車者把車停在指定位置，自動化系統會把車移入車場內停泊，取車時亦毋須自行找車，坐駕會被移到上車處。其中一個停車場會提供「park and fly」，澳門和珠海旅客駕車來港後毋須入境，可坐穿梭巴士，經港珠澳大橋分岔的封閉行車橋到禁區登機離港。另一個停車場則以「park and visit」模式運作，讓遊客駕車來港後，入境遊覽航天城和市區。 兩個車場預料將成全球最大自動化停車場。

至於三跑的進度，林天福稱，本月底將大致完成填海工程，現正鋪設跑道，預料明年底完成，料可如期在2022年底前啟用，屆時會停用現時的北跑道作提升工程，2024年整個三跑系統將全面啟動。