周梓樂死因庭｜急症室醫生作供　推斷周梓樂墮樓前或不省人事 (14:59)

梁子恆在庭上展示頭骨示意圖，表示周梓樂的右方顳骨、蝶骨、顴骨及枕骨都有不同程度的骨折，而鼻腔對上顱底亦有很嚴重的骨折。他解釋，周梓樂所受的創傷連「堅硬的頭骨都受不住力，令頭骨底部都有骨折」。他指出，頭部右側的大型血塊逼向腦部，令其向左方及下方移動。

研訊主任問梁子恆能否判斷周梓樂受傷前是清醒或不省人事，他推斷周梓樂有可能是不省人事，因年輕人墮下時會有自然反應用手撐地，造成擦傷，但周梓樂四肢未見類似傷勢。主任其後追問梁子恆，周梓樂身上有否客觀證據顯示他或不省人事，他指出周梓樂沒有飲酒或濫藥，其他情況則要視乎有否目擊證人或片段能講述他當時的精神狀態。

梁子恆表示，周梓樂的傷勢在受傷一刻已決定他康復的機會。在代表警方的大律師熊健民追問下，他補充指出，就算早5分鐘到院都「唔會預期好似之前嘅後生仔咁行得走得」，亦同意即使早5分鐘，對其存活機率不會有很大影響。

梁子恆另稱，在周梓樂身上看不到任何被催淚彈或橡膠彈打中的傷痕，亦沒有被灼傷或燒傷。陪審團問到，周梓樂到院時有否迹象顯示他曾吸入催淚彈，梁子恆則表示沒有，但相關表徵通常會在吸入後半小時消失。

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