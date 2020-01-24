周梓樂死因庭｜急症室醫生作供後與周梓樂父母互相拍肩　周父向醫生致謝　醫生着「保重」 (15:10)

科大生周梓樂死因庭展開第14天，首名在伊利沙伯醫院接觸周梓樂的急症室醫生梁子恆今（3日）出庭作供。梁子恆作供後，周梓樂父母主動走到證人席與梁子恆交談。三人互相拍肩，周父向梁子恆說「多謝」，梁子恆請周梓樂父母「保重」，周母點頭並不禁抽泣，周父眼眶泛淚。梁子恆再靠近周父向他耳語。周梓樂父母離開法庭時，梁子恆皺眉看着兩人背影，旁聽席眾人遠處靜默看着三人互動。
死因庭午休時，周父表示聽到梁子恆作供後「心仍然不舒服」，向社會呼籲，如在廣明苑面對尚德停車場A一帶的屋苑街坊，在事發時間即去年11月3至4日晚，曾觀察到停車場高層或外圍情況，可出庭作供。他表示，如早前市民證人崔家朗所說，許多微不足道之處加起來就可拼湊出真相。
周父表示，梁子恆離開前向他表示已盡力將當日所見說出來，並鼓勵他找出真相，他回說「我在努力中」；亦稱在庭上看見梁子恆有感觸「是當然的」。他又說，當聽到梁子恆推斷周梓樂受傷前或已不省人事時「有少少唔開心」，但為公道而言應待所有專家作證後才判斷。
周梓樂死因庭 相關報道：
急症室醫生作供 推斷周梓樂墮樓前或不省人事（2020年12月3日）
閉路電視片段現閃光脗合發現周梓樂位置 專家將做實驗助證閃光來源（2020年12月1日）
青年憶述周梓樂倒卧血泊庭上痛哭 街坊供稱現場聞「類似跌落嚟」聲音（2020年11月30日）
送周梓樂往醫院救護員作供：不認為車輛阻路延誤救援 (2020年11月27日)