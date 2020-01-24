周梓樂死因庭｜急症室醫生作供後與周梓樂父母互相拍肩　周父向醫生致謝　醫生着「保重」 (15:10)

死因庭午休時，周父表示聽到梁子恆作供後「心仍然不舒服」，向社會呼籲，如在廣明苑面對尚德停車場A一帶的屋苑街坊，在事發時間即去年11月3至4日晚，曾觀察到停車場高層或外圍情況，可出庭作供。他表示，如早前市民證人崔家朗所說，許多微不足道之處加起來就可拼湊出真相。

周父表示，梁子恆離開前向他表示已盡力將當日所見說出來，並鼓勵他找出真相，他回說「我在努力中」；亦稱在庭上看見梁子恆有感觸「是當然的」。他又說，當聽到梁子恆推斷周梓樂受傷前或已不省人事時「有少少唔開心」，但為公道而言應待所有專家作證後才判斷。

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