快必譚得志涉發表煽動文字等　還押至明年5月開審　指定法官陳廣池主審 (13:30)

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陳官開庭時即表明自己是國安法指定法官之一。他強調，不管他以指定法官抑或區域法院法官身分處理本案，他都是有能力及有權去處理，再討論越權問題會流於學術討論。他又稱，自己是本案的主審法官，叫控辯雙方推進。

對於案件是否屬國安法範疇，控方表示，由於本案已轉交指定法官處理，已滿足《港區國安法》第44條的有關要求，沒有進一步陳辭。辯方亦稱現階段沒有進一步陳辭，再有爭議會於稍後階段提出。

控方申請將3案合併處理，獲陳官批准。在控辯雙方不反對下，陳官將開審日期定於明年5月10日，預計需時5日，將傳召5名控方證人。另外，辯方早前申請終止聆訊，陳官定於明年3月31日處理。

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