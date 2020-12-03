黎智英被控欺詐　還押明年4月再訊　同案壹傳媒兩高層准保釋 (12:07)

本案3名被告為黎智英（73歲）、周達權（63歲）及黃偉強（59歲）。據控罪書，案件主管為國家安全處高級督察馮俊宜。

控方申請押後案件以待進一步調查，包括調查涉案公司的銀行戶口及財務紀錄，其間反對所有被告保釋。蘇官聽畢雙方陳辭後，拒絕黎智英的保釋申請；周達權准以20萬元現金及20萬元人事擔保；黃偉強准以10萬元現金擔保。

3人同被控於2016年6月27日至2020年5月22日期間，向香港科技園公司隱瞞、沒有或曾經沒有在香港工業邨公司（現為科技園公司）與蘋果日報印刷有限公司在1999年5月25日訂立的租契所容許下，而使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所或該處所的部分；以及向科技園公司虛假地表示，在該租契所容許下使用或曾經使用該處所或該處所部分；並意圖詐騙而誘使科技園公司有不作為或一連串的不作為，即就執行科技園公司在該租契下的權利未有採取行動，導致該蘋果日報印刷有限公司及或力高顧問有限公司獲得利益，或導致科技園公司蒙受不利或有相當程度的可能會蒙受不利。

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