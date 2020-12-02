新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (23:47)

○九龍城區

黃埔天地 奇妙坊（第一期）

○深水埗區

盈暉薈 君好宴會廳

西九龍法院大樓

北河街市政大廈

元州商場 金仔米線

○油尖旺區

朗豪坊

金雞廣場

永安廣場

佐敦中心

環球貿易廣場

嘉齡樓 澳門咖喱王新鮮腩

新亞大樓 魚蛋哥

西九龍政府合署南座

喜來登酒店

香港金域假日酒店

九龍水果批發市場 (油麻地果欄)

The One Gram cafe & pancakes

The One

○觀塘區

啟業商場 喜雙逢酒家

宏天廣場

開聯中心 辣蟹莊

東廣場 陶源酒家

大本型 一粥面

得寶商場

○沙田區

隆亨邨榮心樓地下 隆亨花園餐廳

○灣仔區

養和醫院

黃泥涌市政大廈

○中西區

歷山大廈 8½ Otto e Mezzo Bombana

誠信大廈 泉章居

龍記大廈 星月樓（上環店）

力寶中心（1期）

○南區

南寧街ac2 百樂門囍宴

○東區

西灣河市政大廈

耀東商場

康怡廣場

○西貢區

香港九龍東智選假日酒店

○荃灣

麗城薈2期

○元朗

形點Ｉ Le Grand Pokka Café

T Town

○屯門

屯門中央廣場

康利中心 唐記粉麵小食

○離島

民航處總部大樓辦公大樓

香港天際萬豪酒店

資料來源：衛生防護中心（截至12月2日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

12月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽