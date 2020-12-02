新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (23:47)

本港周三（12月2日）新增103宗新型冠狀病毒確診個案，當中97宗為本地感染。本文整理近7天（11月26至12月2日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○九龍城區
黃埔天地 奇妙坊（第一期）
○深水埗區
盈暉薈 君好宴會廳
西九龍法院大樓
北河街市政大廈
元州商場 金仔米線
○油尖旺區
朗豪坊
金雞廣場
永安廣場
佐敦中心
環球貿易廣場
嘉齡樓 澳門咖喱王新鮮腩
新亞大樓 魚蛋哥
西九龍政府合署南座
喜來登酒店
香港金域假日酒店
九龍水果批發市場 (油麻地果欄)
The One Gram cafe & pancakes
The One
○觀塘區
啟業商場 喜雙逢酒家
宏天廣場
開聯中心 辣蟹莊
東廣場 陶源酒家
大本型 一粥面
得寶商場
○沙田區
隆亨邨榮心樓地下 隆亨花園餐廳
○灣仔區
養和醫院
黃泥涌市政大廈
○中西區
歷山大廈 8½ Otto e Mezzo Bombana
誠信大廈 泉章居
龍記大廈 星月樓（上環店）
力寶中心（1期）
○南區
南寧街ac2 百樂門囍宴
○東區
西灣河市政大廈
耀東商場
康怡廣場
○西貢區
香港九龍東智選假日酒店
○荃灣
麗城薈2期
○元朗
形點Ｉ Le Grand Pokka Café
T Town
○屯門
屯門中央廣場
康利中心 唐記粉麵小食
○離島
民航處總部大樓辦公大樓
香港天際萬豪酒店
資料來源：衛生防護中心（截至12月2日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
12月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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