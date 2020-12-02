中大研究：本地高中生對升讀專上教育持較消極態度 (16:59)

研究分別以問卷及訪談形式進行。團隊於2018年10月至2019年5月期間，以問卷訪問了5000多名來自23間中學的中四至中六學生，了解影響他們升讀專上教育的因素。

調查結果顯示，內地來港及少數族裔高中生普遍比本地主流學生面對較大的升學障礙因素，包括種族文化、社會經濟地位等，但同時這兩類學生對親友、師長或良朋的幫助及自身學習能力等自我評分都較本地學生高。他們亦會認為獲得專上或大學學歷可以「放眼世界」及「提高社經地位」。相反，本地學生卻對升學能「提高社經地位」和「使家人快樂」兩方面較不認同。

中大教育行政與政策學系副教授袁月梅表示，主流學生認為本港出路狹窄，難以找到目標，也不易獲得成功經驗，「睇唔到條路應該點走」；而非本地學生則受到語言及經濟地位等因素窒礙，認為社會須為香港高中生提供更全面的支援，誘發他們升讀專上教育的追求。

有份出席的明愛元朗陳震夏中學校長歐陽麗琼認為，新高中學制愈來愈不多元，校內的生涯規劃與大專目前情况「脫節」，即使校方全面為學生分析其路向，亦只是流於理論，因目前本港社會仍以「經濟掛帥、出路行先」。